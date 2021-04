NBA: esordio amaro di Drummond con i Lakers

Tantissime le gare NBA disputate nella notte. I Los Angeles Lakers perdono il big match con i Milwaukee Bucks (112-97). Esordio decisamente amaro di Drummond con i gialloviola (uscito per infortunio dopo 14′ di gioco per un problema al piede).

I Nets di Harden si impongono sui Rockets (120-108, 17 punti per il Barba, ex di turno). Solo sei minuti in campo per Melli nel successo di Dallas su Boston (113-108). Altra vittoria per Phoenix: 121-116 ai danni di Chicago (45 punti di Booker).

Tutti i risultati della notte:

LOS ANGELES LAKERS-MILWAUKEE BUCKS 97-112

BROOKLYN NETS-HOUSTON ROCKETS 120-108

BOSTON CELTICS-DALLAS MAVERICKS 108-113

INDIANA PACERS-MIAMI HEAT 87-92

DETROIT PISTONS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 101-124

MEMPHIS GRIZZLIES-UTAH JAZZ 107-111

MINNESOTA TIMBERWOLVES-NEW YORK KNICKS 102-101

OKLAHOMA CITY THUNDER-TORONTO RAPTORS 113-103

SAN ANTONIO SPURS-SACRAMENTO KINGS 120-106

PHOENIX SUNS-CHICAGO BULLS 121-116

OMNISPORT | 01-04-2021 07:14