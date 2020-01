NBA, esordio da sogno per Williamson

Attenzione mediatica enorme per l'esordio di Zion Williamson in NBA. La scelta N.1 dell'ultimo Draft, fermo dall'inizio della regular season per infortunio, ha giocato 18' nella sua "prima" con la casacca dei Pelicans.

Williamson ha messo a segno 22 punti, mostrando qualità impressionanti. Nonostante il suo impatto più che positivo, i Pelicans si sono arresi agli Spurs (121-117 il finale con otto punti dell'azzurro Belinelli). Solo un minuto di gioco per Melli.

SPORTAL.IT | 23-01-2020 07:26