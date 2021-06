NBA: fenomenale rimonta dei Clippers, Atlanta-Philadelphia 3-3

I Los Angeles Clippers conquistano le prime finali di Conference dei loro 50 anni di storia battendo gli Utah Jazz in gara 6 in rimonta per 131-119 e chiudendo la serie con i Jazz per 4-2. Grandissima prestazione a sorpresa di Terance Mann (sostituto dell’infortunato Leonard) con 39 punti, bene anche Paul George (28) e Reggie Jackson (27). 25 i punti rimontati nella ripresa dai californiani.

E’ invece sul 3-3 la serie tra Atlanta Hawks e Philadelphia 76ers: gara 6 è finita con la vittoria dei Sixers per 104-99 grazie ai 24 punti di Harris, i 24 di Curry e i 22 di Embiid.

OMNISPORT | 19-06-2021 09:12