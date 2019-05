NBA Finals, Durant salta gara 1

Giovedì notte andrà in scena, in casa dei Warriors, il primo atto delle NBA Finals. Contro i Raptors di Leonard, coach Kerr non avrà ancora a disposizione Durant: "KD non sarà a disposizione per gara 1", la conferma dell'allenatore di Golden State.

Scalpita, invece, Cousins. Infortunatosi lo scorso 15 aprile, il lungo punta a rientrare: "Non è facile, gli mancano due mesi di gioco. Se fosse la stagione regolare, sarebbe semplice inserirlo. Ma ci stiamo preparando per gara 1 delle Finals", conclude Kerr.

SPORTAL.IT | 28-05-2019 07:35