NBA Finals, gara-3: Trump s'addormenta e i Knicks cedono a San Antonio, polemiche sul gioco duro di Wembanyama

Gli Spurs vincono 115-111 e riaprono la serie, con NY che si lamenta per qualche fischio arbitrale di troppo che avrebbe favorito i rivali. Trump fischiato.

Ci voleva Donald Trump per fermare la corsa inarrestabile dei New York Knicks: 46 giorni dopo l’ultimo ko., i ragazzi di Mike Brown segnano il passo al Madison Square Garden, vestito a festa e rumoroso come solo certe arene sanno essere (e quella newyorchese, quando vuole, non si fa mancare nulla) nel giorno in cui le Finals tornavano nella grande mela, 27 anni dopo l’ultima volta. Ma la festa alla fine l’hanno fatta i San Antonio Spurs, passati per 115-111 in una partita segnata dalla storica presenza del Presidente degli Stati Uniti (prima volta assoluta in una partita di una serie di finale di basket), ma anche da qualche polemica destinata ad animare il dibattito nei giorni a venire.

Wembanyama spaventa i tifosi Knicks (e partono le accuse)

Perché la reazione Spurs era attesa, ma a New York qualcuno ha cominciato a storcere il naso. Come se la lega volesse in qualche modo “favorire” il rientro dei texani nella serie, così da garantirsi quante più partite e incassi (logicamente) a rotta di collo.

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Sotto la lente così c’è finito Victor Wembanyama, che da un lato ha semplicemente fatto ciò che gli riesce meglio, cioè dominare le partite (32 punti, 8 rimbalzi e 6 assist), ma dall’altro s’è preso tutti gli improperi e le antipatie del pubblico del MSG per qualche contatto un po’ troppo al limite, specie con Jalen Brunson. “È il giocatore più scorretto della lega, ormai se ne stanno accorgendo tutti”, ha sentenziato più di un tifoso Knicks nel post gara.

“Io il nuovo “villain” del MSG? Non direi, ce n’è di strada da fare per raggiungere il livello di Trae Young”, ha ribattuto Wemby, tirando in ballo l’ex giocatore di Atlanta (oggi a Washington) che in passato ha avuto diverse “storie tese” con i tifosi newyorchesi. Chiaro però che a NY tutti temono il francese degli Spurs, che ha risposto con una prova di carattere e straordinaria concretezza all’errore capitale con il quale ha buttato via gara 2 nel corso dei secondi finali di partita.

NY stavolta perde troppi palloni: Anunoby non basta

L’episodio incriminato del contatto troppo rude tra Wemby e Brunson ha fatto arrabbiare e non poco tutto lo staff dei Knicks, soprattutto perché gli arbitri non hanno ritenuto necessario andare a rivederlo al video. Mike Brown però un modo per alzare la polvere l’ha trovato: “Gli Spurs hanno tirato 32 volte dalla lunetta, di cui 24 nel secondo tempo. Mi domando se si sia mai avuta una statistica simile in tutta la storia delle Finals”, ha commentato il coach, non prima però di aver riconosciuto i meriti sul campo degli avversari. Che hanno ridotto il gap e rimesso in piedi una serie che altrimenti, qualora fossero andati sotto per 3-0, avrebbe inesorabilmente preso la sua ineluttabile piega.

San Antonio invece è più viva che mai: Wembanyama ha ripreso a fatturare come se nulla fosse dopo il finale shock di gara 2, trovando in Stephon Castle una spalla perfetta per incidere tra le pieghe della partita. Ancora una volta però a pagare dividendi è stata anche la prova di De’Aaron Fox, che già nella precedente sfida aveva mandato segnali importanti, confermati nel finale del terzo atto della serie (glaciale soprattutto dalla lunetta).

New York non ha ripetuto la prova corale offerta in gara 2: Towns ha faticato in attacco e le 13 palle perse (contro 8) hanno pesato tanto, pensando ai 21 punti subiti sui turnover. Alvarado e Clarkson in uscita dalla panchina hanno riacceso i Knicks, ma nel finale qualcosa è mancato, nonostante un Brunson da 32 punti (ma con -9 di plus/minus) e un monumentale Anunoby da 28 punti e 9/13 dal campo.

Trump, che serataccia: fischi sull’inno e un pisolino di troppo

La presenza di Trump ha reso unica e a suo modo irripetibile la partita del MSG. Ma per il tycoon la serata non è stata di quelle indimenticabili: prima s’è beccato i fischi del pubblico durante l’inno americano, poi a un certo punto le telecamere lo hanno immortalato mentre schiacciava un pisolino (alla Lotito), cosa peraltro che era stata rimarcata già nei giorni scorsi in riferimento ad altri appuntamenti avuti alla Casa Bianca.

Insomma, un Trump stanco e comunque “costretto” a starsene in alto in un box per motivi di sicurezza, lontano dal parquet, che pure pullulava di attori, musicisti e personaggi dello showbiz. Il risultato finale ha peraltro convinto più di un tifoso Knicks a chiedere che nei prossimi atti della serie il presidente se ne stia buono davanti alla TV. Perché per mettere un anello al dito, ogni atto (anche scaramantico) è lecito e dovuto.