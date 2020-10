Nba-finals-miami-recupera-adebayo

Dopo aver saltato gara 2 per un infortunio alla spalla, Adebayo, una delle stelle degli Heat, ha fatto sapere di essere pronto a tornare in campo: “Penso di poter essere in quintetto in gara 3”, le sue parole riportate da ESPN.

Nessuna possibilità, invece, di recuperare l’altro infortunato Dragic. Miami è sotto 0-2 nella serie con i LA Lakers del duo James-Davis. Il terzo atto delle Finals NBA è in programma nella notte di oggi. Ultima chiamata per gli Heat per rientrare nella serie.

OMNISPORT | 04-10-2020 09:53