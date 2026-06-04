NBA Finals, San Antonio scappa ma New York è specialista in rimonte: Brunson ribalta Wembanyama, i Knicks vincono gara 1

Gara 1 delle Finals non tradisce le attese: i Knicks passano in Texas rimontando da -14 e piazzando la solita accelerata nel finale. Brunson firma 30 punti, ma decisivi sono Alvarado, Shamet e Anunoby

Provate a fermarli, se ne siete capaci: i New York Knicks hanno deciso che questa è la loro post season e per ribadirlo ancora più forte decidono di partire forte anche nella serie di finale, espugnando San Antonio nel primo atto di un confronto che si preannuncia frizzante e aperto a ogni possibile soluzione. Anche se di questi tempi, quando di mezzo ci vanno Jalen Brunson e compagni, il finale pare scritto prima ancora di cominciare: gara 1 la vincono i ragazzi di Mike Brown per 105-95, risalendo da un -14 a metà del terzo quarto che pareva aver posto la prima pietra sulla scalata al titolo degli Spurs. Niente di tutto questo: il quarto periodo è il palcoscenico perfetto di Brunson, che riaccende l’interruttore giusto in tempo per confezionare l’ennesima rimonta e spaventare tutto il popolo texano.

La panchina fa la differenza: Alvarado e Shamet decisivi

Se il fattore campo si sposta a Est è perché la 12esima vittoria consecutiva nei play-off dei Knicks è la dimostrazione lampante che questa è una squadra in missione. Che gioca forte quando serve, non si disunisce quando agli altri entra di tutto e che sa sempre come riaccendersi prima che sia troppo tardi. Vero, San Antonio una volta tanto si mostra meno precisa in attacco e meno continua in difesa, ma a un certo punto della serata la partita ce l’aveva in mano, eppure alla fine ha beccato un contro parziale di 54-30 nei 18’ finali che l’ha spedita direttamente dietro la lavagna.

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Ha sbagliato troppo dal campo (32/89 in area, peggio ancora dall’arco: 11/43), ha concesso 13 turnover a una squadra che quando ne ha avuto l’occasione ha addentato la preda, come sempre ha fatto da 41 giorni a questa parte, da quando cioè ha incassato l’ultima sconfitta in gara 3 della serie di primo turno contro Atlanta.

Una squadra che ha trovato risorse “insospettabili”: con Brunson fuori alla fine del secondo quarto (problemino al ginocchio) c’ha pensato Alvarado a non farlo rimpiangere, infilando 7 punti come se niente fosse. E poi le triple di Shamet e quelle di Anunoby a costringere gli Spurs a rifare sempre tutto daccapo. Insomma, una cooperativa del canestro che ha fatto felici i tanti (e rumorosi) tifosi newyorchesi presenti al Frost Bank Center per il primo atto di una serie che fa sognare la Grande Mela. Anche se la strada è ancora lunga.

San Antonio va a ondate, ma Wemba stavolta non incide

Brunson, insomma, ha vinto il primo duello con Wembanyama. Che ha avuto la solita presenza totalizzante sui due lati del campo, ma che ha sparato a salve (6/21, con appena due triple a bersaglio su 9 tentativi) e ha perso la metà dei palloni di squadra (cioè 6). A poco sono serviti 12 rimbalzi e 3 stoppate per arrestare le scorribande dei Knicks, che pur tirando maluccio da tre punti (11/36) hanno avuto le solite risposte in penetrazione, soprattutto nel concitato finale quando Brunson ha messo un paio di canestri dei suoi, anche se poi la giocata che ha sigillato il blitz ha consistito nella solita tripla impossibile dall’angolo (+7 a 39 secondi dalla fine e tanti saluti).

New York, con Mitchell Robinson regolarmente a disposizione, era partita bene in avvio, salvo però subire la prima ondata texana firmata da Dylan Harper, che in uscita dalla panchina firma 12 punti consecutivi (saranno 16 a fine serata) e mette a nudo qualche pecca negli accoppiamenti degli ospiti. Alla prima sirena San Antonio va avanti 27-19 e Brunson per qualche minuto s’accomiata, complice un problema al ginocchio. Alvarado e Shamet tengono in piedi New York che prima ricuce e poi si riallontana prima dell’intervallo lungo, nel quale gli Spurs vanno avanti sul 55-48 grazie alle 5 triple di Champagnie, newyorchese doc, ma per una sera (forse non l’unica) non tenero con i suoi compaesani.

L’illusione, la rimonta, il ribaltone, il finale targato Brunson

Il problema per Brown è che Wembanyama nel primo tempo ha quasi scherzato (2/8 al tiro), e non a caso appena torna sul parquet una fiammata del francese vale il massimo vantaggio sul 65-51 con 6’51” da giocare nel terzo quarto. Sembra una sentenza, perché di solito quando San Antonio accelera è dura andarla a riprendere. Ma dall’altra parte c’è la squadra più calda della post season, e le triple di Shamet ispirano il 17-4 di parziale che rimette tutto in discussione.

Due triple di Anunoby a inizio quarto periodo mandano New York avanti e addirittura sul tabellone si legge +8, ma un 9-0 di parziale Spurs riporta i padroni di casa avanti. Mancano 5 minuti e allora tutto dice Brunson: l’ex Villanova torna in ufficio giusto in tempo per ispirare l’ultima ondata, quella decisiva, alla quale Wembanyama non riesce a rispondere. Finisce 105-95: se sarà una serie lunga dipenderà più dai texani che dai newyorchesi. Che quando sentono il sangue azzannano la preda che è un piacere.