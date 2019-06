NBA Finals, Toronto vince gara 3

Colpaccio dei Raptors alla Oracle Arena. Trascinati da un super Leonard (30 punti), Toronto si impone, in gara 3, 123-109 su Golden State, squadra condizionata dalle pesanti assenze (indisponibili Durant e anche Thompson).

Grazie a questo successo, la formazione canadese vola sul 2-1 nella serie. Tanta la delusione in casa Warriors. Non è bastato un Curry da urlo, autore di ben 47 punti. Da capire se coach Kerr potrà recuperare qualche sua stella per il quarto atto delle Finals, sempre alla Oracle Arena, in quel di Oakland.

SPORTAL.IT | 06-06-2019 07:21