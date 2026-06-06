NBA Finals, Wembanyama rovina tutto e New York va sul 2-0. "Ho buttato via la partita, ma non è finita". Towns però domina

Gara 2 si decide sul filo del rasoio, e ancora una volta sorride ai Knicks: Wembanyama commette due errori capitali e regala a Brunson la palla della vittoria. NY "vede" l'anello: potrebbe festeggiarlo al MSG

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

C’è una squadra in missione, anche se non è dato sapere per conto di chi. Una squadra che da 13 partite consecutive esce dal campo vincente, il che in un contesto come quello della post season NBA significa giocoforza mettere un’ipoteca grossa come una casa sulla conquista dell’anello. Che a New York adesso sognano di riportare a casa, 53 anni dopo l’ultima volta: con due opportunità casalinghe per chiudere la serie contro i San Antonio Spurs, mai proposito fu più vicino dall’essere esaudito. Anche se i texani restano dei clienti scomodissimi, costretti però loro malgrado a fare i conti con quell’inesperienza che su certi palcoscenici diventa un limite. E gara 2, se mai ce ne fosse bisogno, l’ha rimarcato in tutto e per tutto.

L’errore capitale: Wemby rovina tutto negli ultimi secondi

Perché San Antonio ha perso una partita che a 16 secondi dalla fine poteva tranquillamente far sua, riequilibrando la serie e andando a giocarsela al Madison Square Garden con l’animo risollevato. Non sarà così perché in quei 16 secondi ne sono bastati due per rovinare tutto: che a sbagliare sia stato il fenomeno dell’oggi e del domani, vale a dire Victor Wembanyama, è solo una postilla in uno scenario che per gli Spurs ha assunto le sembianze di un incubo.

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New York però s’è fatta trovare pronta quando s’è presentata l’occasione, e comunque non si vincono 13 partite consecutive ai play-off se non hai dei valori tecnici e umani fuori dal comune. Al netto del regalo (anzi, regalone) confezionato nella potenziale ultima azione dei tempi regolamentari, col punteggio sul 104 pari e la sensazione che tutto avrebbe detto Spurs. Ma contro questi Knicks, l’ovvio il più delle volte viene confinato sui banchi dell’opposizione.

Brunson tira male, ma quando conta non sbaglia mai

New York insomma s’è messa nelle condizioni di poter addirittura festeggiare in casa, confezionando un altro sweep dopo quelli riservati a Philadelphia e Cleveland.

Il copione del secondo atto della serie che mette in palio l’anello non ha fatto poi molta differenza rispetto a tante recite precedentemente mandate alle stampe: la sfuriata iniziale dei padroni di casa rintuzzata con pazienza e abnegazione, l’allungo mortifero con l’ennesimo eroe diverso di serata (se in gara 1 era stato Shamet l’uomo del destino, gara 2 è certamente quella dove Karl Anthony Towns ha posto più di un punto esclamativo tanto in attacco, quanto in difesa), il finale punto a punto che esalta il talento e la furia agonistica di Jalen Brunson, che mette due canestri uno più difficile dell’altro (sottomano, specialità della casa) e poi, quando Wemby lo spedisce improvvidamente in lunetta, trova un 1/2 che la difesa newyorchese si fa bastare, difendendo forte proprio sul francese nell’ultima azione della partita.

Brunson così riesce a entrare ancora una volta nella parte giusta della storia pur tirando 7/26 dal campo. Predestinato è dir poco.

Wemby non cerca scusa: “Questa partita l’ho persa io”

San Antonio sa di aver gettato alle ortiche una partita (forse) determinante nell’economia della serie. Con Wembanyama che s’è preso tutta la responsabilità per l’errore finale, quando dopo aver catturato un rimbalzo in difesa ha cercato di passare la palla a Castle, senza avvedersi che il compagno era girato di schiena. Una palla persa banale e sanguinosa, con Brunson che ha recuperato palla e subito un fallo speso un po’ ingenuamente proprio da Wemby, che avrebbe peraltro potuto anche chiamare un timeout per preparare il tiro della vittoria.

“Questa partita l’ho buttata via io, e so che mi pentirò amaramente di quanto fatto. Non abbiamo fatto una prova indimenticabile, ma dovevamo e potevamo vincere lo stesso. L’unica cosa che posso dire è che farò in modo che tutto ciò mi serva da stimolo per provare a giocare ancora più duramente le prossime gare”. Solo che adesso gli Spurs ne dovrebbero vincere 4 delle prossime 5, contro una squadra reduce da 13 vittorie consecutive, forte di una solidità mentale e di una convinzione nei propri mezzi che da tempo non si ammirava nella lega.

New York sogna: al MSG si prepara già la festa

Questa è certamente la ragione per la quale New York è davvero vicina a toccare il cielo con un dito. Mike Brown ha lodato il carattere e la tempra dei suoi ragazzi, elogiandoli per come sono arrivati a giocarsi questa serie. Un collettivo dove tutti si esaltano, vedi anche il discusso Mitchell Robinson che si era infortunato a un dito a casa (quindi per questioni extra campo) e che nell’ultima azione ha costretto Wemby a forzare un tiro che puntualmente non è entrato.

Il popolo Knicks, insomma, vede lo striscione del traguardo: stanotte al Frost Bank Center i tifosi newyorchesi si sono fatti sentire più di quelli texani, e figurarsi che bolgia che sarà il MSG nelle prossime due partite. Dove il limite sembrerebbe essere solo il cielo e dove è atteso persino Donald Trump, che uno spettacolo così proprio non se lo vuole perdere.