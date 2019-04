NBA: follia Popovich, espulso dopo 63"

Era dal lontano 2012 che un coach NBA non veniva espulso nei primi due minuti di gioco. Popovich ha fatto meglio. Nella sfida contro i Nuggets, il coach degli Spurs si è fatto cacciare dal campo dopo soli 63" di gioco (spropositata reazione per un fallo non fischiato ai danni di Millsap).

Nel post match, Popovich ha scherzato sull'accaduto, intervenendo durante l'intervista televisiva a Malone, coach dei Nuggets. "Qualcuno è stato espulso dopo 63", le parole di Malone che hanno portato alla risposta, ironica, di Pop: "Davvero? Quella persona avrà colpito qualcuno. Chi è stato colpito?".

SPORTAL.IT | 04-04-2019 09:31