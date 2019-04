Tempo di semifinali di conference in NBA. L'attesa gara 1 tra Golden State e Houston sorride ai Campioni NBA in carica che si impongono 104-100, con 35 punti di Durant. Dall'altra parte non basta un Harden da 35 punti.

Colpaccio di Boston che, nel primo atto della sfida con Milwaukee, ha la meglio. Finisce 112-90 con Irving in grande spolvero (26 punti e 11 assist). Non brilla Antetokounmpo: 22 punti a referto ma 7/21 al tiro.

SPORTAL.IT | 29-04-2019 07:15