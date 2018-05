NBA, gara 5 va ai Rockets

Proseguono le emozioni dei play-off NBA. Houston, tra le mura amiche, si aggiudica il quinto atto della serie con Golden State (98-94) e vola così sul 3-2. Harden tira malissimo (19 punti ma 5/21 al tiro), Paul si infortuna ma i Rockets riescono comunque a portare a casa il successo (24 punti di Gordon).

Dall'altra parte, non bastano i 29 punti di Durant e i 22 di Curry (2/8 da tre). Ora la serie si sposta, nuovamente, alla Oracle Arena, casa dei Campioni NBA in carica. In dubbio la presenza, in gara 6, di Paul: "Vedremo. Zoppicava ma è un tipo tosto", il commento di coach D'Antoni.

SPORTAL.IT | 25-05-2018 07:35