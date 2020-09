NBA: gara 7 a Houston, Gallinari eliminato

Houston vince, al fotofinish, gara 7 contro OKC (104-102 il finale) e conquista un posto nelle semifinali ad Ovest. Decisiva una giocata difensiva di Harden, comunque in difficoltà per tutta la partita (17 punti, con 1/9 da tre). In affanno anche Gallinari con solo quattro punti a referto.

Nell’altra sfida della notte, Miami si impone su Milwaukee (116-114) e si porta sul 2-0 nella serie. Come in gara 1, la firma sulla vittoria è di Butler (2/2 dalla lunetta a tempo scaduto). Non basta una prestazione importante di Antetokoumpo, autore di 29 punti e 14 rimbalzi.

OMNISPORT | 03-09-2020 07:24