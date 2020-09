NBA, George nell'occhio del ciclone

Nonostante siano trascorsi diversi giorni, l’eliminazione dei LA Clippers ad opera dei Denver Nuggets fa ancora discutere. Tanti media continuano a puntare sul dito su George, accusato di non aver reso come avrebbe dovuto (10 punti in gara 7 con 4/16 al tiro).

La star di Fresno State è considerata la causa principale del fallimento della squadra di coach Rivers: “Per me era la prima volta: non mi ero mai ritrovato in una situazione dove ci si aspettava che vincessimo ogni partita, che vincessimo il titolo”, le sue parole post gara 7 che non sono piaciute a molti. C’è chi ipotizza anche una trade con conseguente addio a Los Angeles da parte dello stesso George.

OMNISPORT | 22-09-2020 07:24