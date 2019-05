NBA, Golden State alle Finals

Ad Ovest, tutto già deciso. Golden State supera Portland anche in gara 4 (119-117 il finale, dopo un overtime), conquistando così l'accesso alle Finals NBA (4-0 la serie vinta contro i Blazers). Solita super prova di Curry, autore di 37 punti.

Dall'altra parte, non basta un Lillard da 28 punti (11/24 dal campo). Decisivo, nel finale, Green che stoppa proprio Lillard, evitando il canestro del possibile secondo overtime. Per i Warriors, si tratta della quinta Finals consecutiva (non accadeva in NBA dai tempi dei grandi Celtics degli anni '60).

SPORTAL.IT | 21-05-2019 07:26