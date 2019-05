NBA, Golden State asfalta Portland in gara 1

Nella notte è iniziata la sfida, valida per le finali della Western Conference, tra Golden State e Portland. Ancora senza l'infortunato Durant, i Warriors si sono imposti, in casa, nel primo atto della serie, con un secco 116-94.

Decisivo l'ultimo periodo, in cui i Campioni NBA in carica hanno messo a segno un parziale di 39 a 23. Decisivo Curry, autore di 36 punti (9/15 da tre). Dall'altra parte non può nulla Lillard, con 19 punti a referto (4/12 al tiro). Ad Est, attesa per Toronto-Milwaukee.

SPORTAL.IT | 15-05-2019 07:18