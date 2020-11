NBA, grande colpo dei LA Clippers

Grandi movimenti di giocatori nell’NBA. Diverse le trade che stanno andando in porto in questo periodo, in ottica nuova stagione (al via il prossimo 22 dicembre). L’ultimo colpo è dei LA Clippers.

Il free agent Ibaka, secondo ESPN, ha trovato un accordo con i Clippers sulla base di un biennale da 19 milioni di dollari complessivi. Lo spagnolo tornerà a giocare con Leonard. I due, insieme, hanno vinto il titolo NBA con i Toronto Raptors. Ibaka prenderà il posto di Harrell che ci è accasato ai LA Lakers.

OMNISPORT | 22-11-2020 08:11