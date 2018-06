NBA, Green: "I soldi non ti cambiano, gli anelli sì"

Solitamente, un All Star punta a guadagnare più soldi possibili. Non Green. L'asso dei Warriors, nel 2015, ha accettato, come riportato da ESPN, un contratto quinquennale di "soli" 82 milioni di dollari, almeno 12 milioni in meno di quanto avrebbe potuto avere.

L'unica maniera per lasciare spazio salariale alla franchigia per mettere poi sotto contratto un certo Durant, fondamentale per gli ultimi due anelli NBA: "I soldi in più non avrebbero cambiato nulla ma gli anelli cambiano la vita", il commento del tre volte Campione NBA.

SPORTAL.IT | 13-06-2018 07:25