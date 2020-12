Becky Hammon è diventata protagonista di un pezzo di storia. L’assistente di San Antonio è diventata nella notte, la prima donna ad allenare una squadra NBA.

L’allenatrice ha preso il posto dell’espulso Gregg Popovich nel match di questa notte con i Lakers. La donna fa parte del team coaching deghli Spurs da ormai sette stagioni.

Ex giocatrice delal WNBA è stata per sei volte All-Star nella WNBA con le New York Liberty e le San Antonio Stars.

