Non si sono mai piaciuti troppo, ma adesso che non sono più compagni di squadra Adebayo e Herro sono persino arrivati alle mani. LeBron sfoglia la margherita, Wemby rinnova per 5 anni a 252 milioni

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

C’eravamo tanto odiati. Tanto da arrivare a prendersi a cazzotti, ma per davvero, non come sui film di Bud Spencer e Terence Hill. Protagonisti Bam Adebayo e Tyler Herro, che fino a qualche settimana fa condividevano (mal sopportandosi, ora ne abbiamo le prove) lo spogliatoio dei Miami Heat, ma che non appena hanno incrociato nuovamente gli sguardi in quel di Las Vegas hanno deciso di darsele di santa ragione. Il motivo? Qualche commento non troppo lusinghiero che Herro avrebbe rivolto via social ad Adebayo nei giorni scorsi. E visto che il chiarimento verbale non aveva dato i risultati sperati, ben presto il conciliabolo s’è trasformato in colluttazione, con diverse persone costrette a fare da paciere.

La rissa a Las Vegas: non si escludono sanzioni

L’episodio è avvenuto all’interno della palestra di un hotel di Las Vegas, dove i due stanno trascorrendo per conto proprio un periodo di riposo. Herro peraltro non è più un giocatore dei Miami Heat: è stato inviato ai Milwaukee Bucks nell’ambito della trade che ha portato in Florida il greco Giannis Antetokounmpo, e le polemiche seguite all’inserimento della guardia tiratrice nel pacchetto inviato in Wisconsin non si sono sopite presto.

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Con Adebayo però c’era già qualche storia tesa da un pezzo: nonostante 7 anni di convivenza nello stesso spogliatoio, i due non devono aver legato poi così tanto. Ma a Las Vegas la situazione è degenerata, tanto che gli Heat sono stati informati tempestivamente dell’accaduto. Non è da escludere una sanzione per i diretti interessati, anche se andrebbero comunque circoscritte le circostanze che hanno portato alla rissa.

Chiaro però che l’elemento è di rilievo pensando anche alla prossima stagione, quando Herro e Adebayo si ritroveranno l’uno di fronte all’altro in una sfida che sin d’ora promette scintille, destinata a catalizzare l’attenzione degli appassionati.

LeBron, cresce l’attesa. Wemby rinnova con lo sconto

In NBA tutti gli occhi in questi giorni sono rivolti in direzione di LeBron James, che sta sfogliando la margherita in vista dell’ultima decision della sua carriera. Se fino a un paio di giorni fa i Cleveland Cavaliers parevano in vantaggio per accaparrarsi i servigi del re, adesso fonti vicine al giocatore parlano di un accordo fatto con un’altra franchigia che non sono i Cavs. Philadelphia, Minnesota e Miami restano in pole, ma ogni ipotesi non è da escludere a priori.

Mentre a San Antonio c’è chi non ha perso tempo, legandosi a Victor Wembanyama per tante altre stagioni a venire. Il giocatore francese nei giorni scorsi aveva espresso pubblicamente il desiderio di restare in Texas, deciso a vendicare il ko. subito poche settimane fa nelle Finals contro New York. La franchigia sui propri profili social ha annunciato che Wemby ha rinnovato il contratto con durata pluriennale, che nella sostanza sarebbero 5 anni per complessivi 252 milioni, 50 sotto il massimo che avrebbe potuto percepire.

Con questa mossa gli Spurs eviteranno di andare in luxury tax nei prossimi due anni, ottenendo anche più spazio per nuovi innesti, magari di qualche veterano al minimo, per dare la caccia all’anello. “Famiglia Spurs, sono qui per restare. Qualunque cosa serva”, ha commentato su X il giocatore dopo aver apposto la firma a Parigi, raggiunto da tutto l’entourage di San Antonio.