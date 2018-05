I Cavs di James sono già alle Finals NBA. Stanotte si conoscerà la seconda finalista. In programma, a Houston, gara 7 tra i Rockets e i Warriors, Campioni NBA in carica. C'è tanta preoccupazione attorno a CP3.

Paul, infortunatosi nel finale di gara 5 (e assente in gara 6), potrebbe essere costretto a saltare anche il decisivo ultimo atto. L'ex LA Clippers non ha mai giocato una finale NBA. Il problema al bicipite femorale pare non permettergli di scendere in campo.

SPORTAL.IT | 28-05-2018 09:35