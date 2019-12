NBA, Houston sbanca Toronto

Quattro le gare di regular season NBA disputate nella notte. Houston si impone sul campo di Toronto per 119-109. Harden si ferma a "soli" 23 punti, brilla McLemore (28). New Orleans cade contro Phoenix (139-132). Solo tre punti, in 16', per Melli.

Denver regola New York con un secco 129-92. Ben otto i giocatori in doppia cifra di punti per i Nuggets. Infine Washington sorprende Philadelphia (119-113 il finale). Grande prestazione di Hachimura, autore di 27 punti.

SPORTAL.IT | 06-12-2019 07:14