NBA, i Bucks battono i campioni

Altra prestigiosa vittoria per Milwaukee che si sbarazza anche di Golden State (134-111). I Warriors devono rinunciare a Curry, uscito per infortunio nel terzo periodo. 24 punti per Antetokounmpo. Cadono anche i LA Clippers di Gallinari (20 punti), battuti da Portland (116-105).

Senza Westbrook, OKC supera Houston (98-80). I Rockets continuano a non convincere (4-6 il loro record). Infine, altro successo di Boston che ha la meglio nella sfida con Phoenix (116-109, 39 punti di Irving).

SPORTAL.IT | 09-11-2018 07:25