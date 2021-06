Prova di forza di Milwaukee che si impone ad Atlanta in gara 3 della finale di conference ad Est. Finisce 113-102 in favore dei Bucks, trascinati da Middleton (38 punti) e Antetokounmpo (33).

Dall’altra parte, non basta il solito Young (35) e un buon Gallinari (18 punti). Ora Milwaukee è in vantaggio 2-1 nella serie. Il quarto atto si giocherà ancora in casa degli Hawks.

I risultati della notte:

ATLANTA HAWKS – MILWAUKEE BUCKS 102-113 (SERIE 1-2)

OMNISPORT | 28-06-2021 07:03