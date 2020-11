NBA. i dubbi di Harden e Westbrook

Gli Houston Rockets hanno dato il via ad una vera e propria rivoluzione. Via D’Antoni e spazio a Silas per una ricostruzione della franchigia praticamente totale. Harden e Westbrook, le due superstar della squadra, si stanno interrogando sul proprio futuro.

Houston non pare poter garantire ai due fuoriclasse la possibilità di lottare per l’anello NBA. Da qui la possibilità di una trade. Harden piacerebbe a Philadelphia mentre Westbrook sarebbe un obiettivo dei LA Clippers.

OMNISPORT | 12-11-2020 07:25