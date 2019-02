NBA, i fan di Atlanta fanno infuriare James

Momentaccio per James. Il Re, nonostante una tripla doppia, non riesce a portare i suoi LA Lakers al successo contro Atlanta. Tanto nervosismo per l'All Star gialloviola, manifestato anche in campo. Al grido "Kobe's better" dei fan degli Hawks, James ha sbagliato anche un libero.

Pesanti anche le sue dichiarazioni post match: "O ci riusciamo o non ci riusciamo (parlando della volata play-off, ndr). Alcuni miei compagni non hanno mai giocato una gara di play-off e non puoi insegnarglielo. E' molto importante capire quanto sia vitale per noi ogni gara".

13-02-2019