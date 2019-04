Walton non è più il coach dei LA Lakers. La pessima stagione dei gialloviola è costata il posto al figlio del leggendario Bill: "Questa franchigia e la città saranno sempre speciali per me e la mia famiglia", le parole dell'ex allenatore dei gialloviola.

Ora è corsa al successore. Lue, ex coach dei Cavs (dove ha allenatore Re James) pare in pole position ma attenzione anche al nome di Williams, capo allenatore dei Philadelphia 76ers. A giorni la decisione.

SPORTAL.IT | 13-04-2019 08:11