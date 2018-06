NBA, i LA Lakers puntano Leonard

Come riportato da ESPN, i LA Lakers sarebbero pronti ad intavolare una trade con i San Antonio Spurs per Leonard. La superstar dei neroargento sarebbe la chiave per poter poi convincere Re James a sbarcare ad Hollywood, sponda Lakers.

Leonard interessa a tante altre franchigie. Oltre ai LA Lakers, anche Boston Celtics, Cleveland Cavaliers, Philadelphia 76ers e LA Clippers sarebbero sulle sue tracce. Magic, uomo chiave dei gialloviola, ha dichiarato di puntare a portare almeno un big ai Lakers. Leonard sarebbe il primo. Inizialmente l'idea era quella di aspettare il 2019, quando Leonard sarà free agent ma i LA Lakers hanno il desiderio di diventare competitivi da subito.

SPORTAL.IT | 28-06-2018 07:40