NBA, i LA Lakers spazzano via Golden State

Proseguono le gare di pre-season, in attesa del via ufficiale della regular season (22 ottobre). Memphis batte OKC (124-119, 16 punti per Galliari) mentre i LA Lakers si sbarazzano di Golden State (126-93, 18 punti di James).

Atlanta ha la meglio su New York (100-96). Sorride Detroit: 116-100 ai danni di Charlotte (17 punti di Drammond). 15 punti di Belinelli nella vittoria di San Antonio ai danni di Houston (128-114). Bene Sacramento nella sfida con il Melbourne United (124-110). Infine Portland supera Utah (126-118).

SPORTAL.IT | 17-10-2019 07:14