I Los Angeles Lakers superano i Denver Nuggets per 126-114 in gara-1 della finale di Western Conference. I californiani hanno condotto il match sempre al comando contro la squadra sorpresa dei playoff NBA, trascinati da un grande Anthony Davis, autore di 37 punti e 12 rimbalzi.

Non ha deluso neanche LeBron James (15 punti e 12 assist), mentre Nikola Jokic (21 punti) e Jamal Murray (21), non sono bastati ai Nuggets per rimontare i gialloviola.

OMNISPORT | 19-09-2020 09:23