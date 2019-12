NBA, i Lakers ringraziano il solito James

Sei le gare di regular season NBA disputate nella notte. Altro successo dei LA Lakers che si sbarazzano anche di Atlanta (101-96) con 32 punti del solito James. Per i gialloviola, miglior record dell'intera lega: 24-3.

Orlando batte New Orleans (130-119, solo panchina per Melli) mentre Indiana supera Charlotte (107-85). Brooklyn sorprende Philadelphia (109-89). Bene Denver: 111-105 ai danni di New York mentre Sacramento si impone su Golden State (100-79).

SPORTAL.IT | 16-12-2019 07:39