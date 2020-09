Anche gara 2 della finale di conference ad Ovest sorride ai LA Lakers. I gialloviola si impongono sui Nuggets per 105-103. Decide un canestro da tre punti, sulla sirena, di Davis (31 punti complessivi).

Non è bastato, a Denver, un Jokic da 30 punti. I Nuggets sono stati capaci di recuperare ben 16 punti di svantaggio e ad andare ad un soffio dal successo finale. Gara 3 sarà decisiva per i Nuggets per provare a riaprire la serie.

OMNISPORT | 21-09-2020 07:15