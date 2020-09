NBA: i Lakers volano in finale, LeBron James da urlo

Sorride ai Los Angeles Lakers gara-5 della finale di Western Conference contro i Denver Nuggets. I californiani prevalgono infatti con il risultato di 117-107 e centrano le NBA Finals del 2020.

Mattatore della partita è LeBron James, di nuovo decisivo con una tripla doppia da urlo (38 punti, 16 rimbalzi e 10 assist) e pronto a giocarsi l’ultimo atto della stagione NBA per la decima volta in carriera. Per lui, dopo gli anni a Cleveland e Miami, è la prima volta a Ovest. Raggiunto peraltro un mostro sacro come Kareem Abdul-Jabbar per il numero di finali giocate nel massimo campionato di basket americano (dieci, appunto).

