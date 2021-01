NBA: i Nets si godono il trio delle meraviglie

Successo per 128-124 di Brooklyn su Miami. Il tridente delle meraviglie dà spettacolo: 31 punti Durant, 28 punti Irving, 12 punti e 11 assist per Harden. Il record stagionale dei Nets è di 10 vittorie e otto sconfitte.

Sorridono i LA Lakers che, grazie a 37 punti di Davis e 17 di James (con 11 punti), spazzano via Chicago (101-90). Utah ferma Golden State (127-108, 8 punti di Mannion) mentre Minnesota si impone su New Orleans (120-110, solo panchina per Melli).

OMNISPORT | 24-01-2021 08:17