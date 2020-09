I Denver Nuggets ritornano in corsa: la squadra di Michael Malone batte i Los Angeles Lakers in gara 3 della finale di Conference per 114-106 e riapre la serie, ora sul 2-1 per i californiani.

I protagonisti della serata sono Jamal Murray con 28 punti, 12 assist e 8 rimbalzi, e Nikola Jokic con 22 punti e 10 rimbalzi. LeBron James si scatena (30 punti, 11 assist e 10 rimbalzi), ma questa volta non basta ai Lakers.

OMNISPORT | 23-09-2020 09:21