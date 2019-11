NBA, il duo James-Davis è da applausi

Altro successo dei LA Lakers. I gialloviola, trascinati dal duo James-Davis (70 punti in due), si sbarazzano di New Orleans (114-110, zero punti per Melli). Il record dei LA Lakers è ora di 16 vittorie e solo due sconfitte.

Nonostante i 14 punti di Gallinari, OKC perde con Portland (136-119). Houston, con 34 punti di Harden, supera Miami (117-108). Sorride anche Boston che ha la meglio nella sfida con Brooklyn (121-110 il finale). Vittorie anche per Toronto (126-98 su New York) e Philadelphia (97-91 ai danni di Sacramento).

SPORTAL.IT | 28-11-2019 07:32