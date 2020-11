NBA, il futuro di Antetokounmpo è un mistero

Il futuro di Antetokounmpo è ancora tutto da decifrare. Il due volte MVP non ha fatto chiarezza su cosa voglia fare nel prossimo futuro: “Non so quale sia il programma dei Bucks, la mia permanenza dipende dalle prossime decisioni che prenderanno. Se prenderanno le giuste decisioni, rimarrò per molti anni”, le sue parole riportate da ESPN.

In scadenza di contratto con i Bucks nel 2021, The Greek Freak potrebbe decidere di guardarsi attorno e fare scelte diverse. Tantissime le franchigie sulle sue tracce. In particolare, attenzione ai Golden State Warriors che sognano di tornare ai vertici dell’NBA.

OMNISPORT | 15-11-2020 08:34