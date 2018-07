NBA, il futuro di Wade è un giallo

Dopo il tormentone Leonard (accasatosi ai Raptors), si parla ora del futuro di Wade. Classe 1982, l'All Star non ha ancora deciso cosa fare la prossima stagione. A Miami sperano decida di restare, così da chiudere la carriera agli Heat, franchigia con cui ha vinto tre anelli NBA.

Non mancherebbero le offerte anche extra Stati Uniti. Dalla Cina si vocifera di un'offerta monster per portarlo nel massimo campionato cinese. Attenzione anche all'eventuale chiamata di James, suo ex compagno a Miami e Cleveland, ora ai LA Lakers. Nuovamente insieme?

SPORTAL.IT | 30-07-2018 07:35