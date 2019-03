NBA, il Gallo affonda i Lakers

Ben sette le gare di regular season NBA disputate nella notte. Bel successo dei LA Clippers che, con 23 punti di Gallinari, battono i LA Lakers (113-105). Non bastano i 27 punti di James, sempre più lontano dai play-off. Vince, in volata, San Antonio (104-103 ai danni di Denver). Otto punti per Belinelli.

Brooklyn batte Dallas (127-88) mentre Miami ha la meglio nella sfida con Atlanta (114-113). Colpaccio di Phoenix che sorprende Milwaukee (114-105). Cade Utah (115-112 New Orleans). Infine Sacramento piega New York (115-108).

SPORTAL.IT | 05-03-2019 07:20