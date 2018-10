Prosegue la pre-season, in attesa del via ufficiale della nuova stagione NBA. I LA Clippers si sbarazzano del Maccabi Haifa con un secco 124-76. Per l'azzurro Gallinari, 12 punti (3/5 dal campo) in 14 minuti di impiego totali.

Bel successo anche di Toronto ai danni di New Orleans (134-119, senza l'impiego dell'ex Spurs Leonard). Bene anche Utah che si impone 132-93 nella sfida contro i Sacramento Kings (18 punti per Gobert).

SPORTAL.IT | 12-10-2018 07:15