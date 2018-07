NBA, il mistero Leonard

Dopo aver messo sotto contratto Re James, i LA Lakers avrebbero un altro sogno, ossia trovare la maniera di portare anche Leonard a Hollywood. Il problema, come riporta ESPN, sono i tanti dubbi attorno alla salute della stella dei San Antonio Spurs (dove è tornato Belinelli).

Leonard non ha rilasciato nessuna dichiarazione sulle sue condizioni di salute e la franchigia continua a non prendere alcuna posizione in merito. C'è un fitto mistero attorno a Leonard. Lo scorso anno, ha giocato solo nove gare in regular season. E' pronto? Il mistero resta.

SPORTAL.IT | 06-07-2018 07:20