NBA, il padre di Ball avvisa i Lakers

I LA Lakers sono alla disperata ricerca di una superstar da affiancare a Re James. Il nome più caldo è quello di Davis, stella dei Pelicans. Tantissime le proposte di trade fatte a New Orleans per avere Davis. In tutte è stato inserito l'attuale play losangelino Ball.

LaVal Ball, ingombrante padre di Lonzo, ha voluto lanciare un chiaro messaggio ai LA Lakers: "Vogliamo restare qui ma se Lonzo verrà ceduto, non voglio che vada a New Orleans. I Phoenix Suns sono la miglior squadra per lui", le sue parole a ESPN. Un bel guaio per la dirigenza gialloviola. In NBA è periodo di mercato.

SPORTAL.IT | 05-02-2019 09:45