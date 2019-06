NBA, immortale Carter: ancora un anno

Vince Carter non ha nessuna intenzione di smettere di giocare. Il 42enne giocatore, visto ad Atlanta nel corso dell'ultima regular season, ha fatto sapere, a The Jump, che giocherà ancora per un anno, poi dirà addio al basket.

L'All Star (otto partecipazioni alla partita delle stelle) giocherà, quindi, la sua 22a stagione consecutiva in NBA. In arrivo un vero e proprio record (sarà il primo ad aver giocato in quattro decadi) per un giocatore diventato noto per la famosa vittoria allo Slam Dunk Contest del 2000. Non ha mai vinto un anello NBA nel corso della sua carriera.

SPORTAL.IT | 06-06-2019 08:51