NBA, indizio sul futuro di Durant

Kevin Durant non sarà in campo per gara 3 delle NBA Finals. Il suo rientro è, comunque, vicino. KD è free agent e, alla fine delle Finals, dovrà decidere il proprio futuro (come Thompson e Leonard). Come riportato dal Mundodeportivo, sono arrivati degli indizi su dove potrebbe giocare il prossimo anno.

Uno dei suoi main sponsor ha realizzato una maglietta per KD in cui compare la scritta San Francisco. Il prossimo anno, i Golden State Warriors lasceranno la Oracle Arena di Oakland per andare a giocare a San Francisco, alla Chase Arena. Una coincidenza o la conferma che Durant resterà a Golden State?

SPORTAL.IT | 05-06-2019 07:33