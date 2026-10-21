L'opening night di NBA è subito bello scoppiettante: i Sixers vincono a NY con LeBron decisivo e bello pimpante. Rimontona Pistons sui Celtics, nonostante i 38 di George. OKC dà una ripassata agli Spurs

Altro che popcorn, qui ci vuole proprio un bell’abbonamento al cinema. Perché l’avvio di stagione NBA è roba da fare impallidire pure quelli di Hollywood tra risse, giocate sopraffine, veterani che sparigliano le carte e un concentrato di energia e potenza come non lo si vedeva da tempo per una serata inaugurale. Tanto da aver messo tutti d’accordo e aver seminato il proposito che se questo è l’inizio, beh, figurarsi il proseguo. Con LeBron che sbanca il Madison Squadre Garden al debutto con Phila, e i Thunder che passano in casa di San Antonio, giusto per rinfocolare un po’ la rivalità aperta dalle scorse final di conference. E poi c’è Detroit che vince in rimonta con Boston, nonostante Paul George abbia riscritto il libro dei record della franchigia.

LeBron sempre decisivo: Knicks, festa rovinata

Fuochi d’artificio? Si, e pure tanti. Con la copertina inevitabilmente affidata alla quasi tripla doppia con la quale LeBron James ha contribuito al successo dei Sixers in casa dei campioni in carica. Alla prima con la nuova maglia, l’ex Lakers ha griffato 14 punti (5/13 in area, 0/3 dall’arco, 4/6 ai liberi), con 9 rimbalzi e 7 assist da aggiungere al carniere. Ma soprattutto con un paio di giocate dopo l’intervallo ha indirizzato la partita sui binari desiderati dai Sixers: una schiacciata in alley-oop su assist di Brown e una penetrazione su una veloce transizione (sempre assistito da Brown) che hanno costretto i Knicks a un affannoso e mal riuscito inseguimento.

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“Sempre bello vincere in casa della squadra che riceve l’anello, ma sappiamo che c’è molto da fare per migliorare. Io stesso devo ancora ritrovare ritmo, come dimostrano le mie statistiche serali. La squadra però è nuova, di tempo per lavorare ne abbiamo avuto poco, ma abbiamo fatto bene, soprattutto in difesa. Sono grato di poter giocare ancora a questo livello e in questo scenario magnifico del MSG. Qui è tutto speciale, quinti è tutto fantastico”.

Embiid e Maxey rispondono presenti, Brunson fatica

Nella vittoria di Phila c’è molto anche di Embiid, che nel finale si prende la squadra sulle spalle nel momento in cui NY prova a risalire, tornando anche a -1: 13 punti, 11 rimbalzi e 6 assist per il centro camerunense, che dimostra di poter essere un fattore quando più conta (se integro, naturalmente).

L’MVP di serata però è Tyrese Maxey, che firma 28 punti in una serata da percentuali dal campo basse per tutti. Jaylen Brown ha comunque avuto un impatto importante, firmando 19 punti con 8 rimbalzi e 6 assist, guidando soprattutto la transizione offensiva nei momenti più concitati della sfida. New York è mancata proprio in quelle fasi, con Jalen Brunson che con 21 punti (ma 6/21 dal campo) ha provato ad accendere i Knicks, senza riuscirci appieno: 106-100 il finale, e festa rovinata.

George da record, ma i Pistons rimontano da -22

Poco prima a Detroit i Pistons avevano realizzato il primo rimontone della stagione, risalendo da -22 contro i Celtics, che hanno dovuto fare i conti con la serataccia di Tatum (solo 13 punti) ma ottenendo da Paul George qualcosa come 38 punti (12/21 dal campo), miglior esordio di sempre per un giocatore bianco verde.

Se non è bastato per vincere è perché i Pistons nella ripresa hanno cambiato marcia: sotto 72-50 con 20’ sul cronometro, hanno preso a correre grazie a Javonte Green (19 punti in uscita dalla panchina) e cavalcando l’onda nel finale con il solito Cunningham e con un Duren da 22 punti e 9 rimbalzi, dominando sotto le plance. Alla fine Boston è stata rimbalzata: 121-113 il punteggio per quelli di Motor City, con un parziale di 71-41 dal 5’ del terzo quarto.

Wembanyama, che serataccia: i Thunder dominano

Il finale di serata è stato decisamente più caldo: a San Antonio i Thunder avevano da regolare un po’ di conti e il 116-104 finale nemmeno rende merito alla prova decisamente superlativa degli uomini di Daigneault. Che hanno tenuto gli Spurs a 44 punti nel primo tempo, salendo fino sul +26 prima di controllare le operazioni in una partita decisamente dai toni agonistici elevati, con ben 5 tecnici e un flagrant, giusto per riscaldare un po’ di più l’ambiente.

Il “fattaccio” l’ha scatenato un intervento rude di Fox su Holmgren, e dà lì gli arbitri hanno avuto il loro bel da fare per riportare la calma: Wembanyama e i tre Williams di OKC hanno tutti ricevuto un tecnico, oltre a Holmgren (flagrant per Fox). Poi la scena se l’è ripresa placidamente Shai Gilgeous-Alexander in una di quelle serate da vero MVP: 32 punti con 13/27 dal campo per il canadese, aiutato dai 20 di Jared McCain in uscita dalla panchina.

Debutto complicatissimo per Wembanyama: 13 punti, di cui però 11 dalla lunetta (1/13 dal campo!), con 12 rimbalzi e 6 stoppate, ma a conti fatti non c’è stata proprio partita. Le uniche buone nuove per gli Spurs arrivano dai 24 punti di Castle e i 18 di Harper, sempre più al centro della scena. Ma la prima è decisamente da dimenticare.