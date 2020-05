NBA, inizio stagione 2020/21 a dicembre

L'NBA non ha ancora preso una decisione finale circa la stagione in corso. Non è dato sapere, al momento, se si tornerà in campo o meno. Tuttavia, secondo quanto riportato da ESPN, si starebbe pensando ad uno slittamento dell'inizio della prossima.

A prescindere da cosa si deciderà sulla stagione 2020/21, Silver, commissioner NBA, starebbe valutando di far iniziare la prossima regular season a dicembre. La speranza sarebbe quella di riavere il pubblico alle partite a partire da mese di marzo 2021.

SPORTAL.IT | 04-05-2020 07:38