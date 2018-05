NBA, James: "33 anni? Non ci penso"

Ci siamo. Al via le NBA Finals. Di fronte, per il quarto anno consecutivo, Cleveland e Golden State (due successi per i Warriors, uno per i Cavs). Per James, si tratta dell'ottava finale di fila. Un'impresa straordinaria, figlia di una post season da urlo da parte del "23" (34 punti di media a partita in 41,3 minuti in campo).

Il Re, a 33 anni, sta giocando una pallacanestro paradisiaca: "Si è sempre detto che un giocatore raggiunge il proprio apice nell'NBA a 27 anni, magari a 31 o 32… Io non ho mai pensato a questo, al mio apice. Non credo di averlo. Io cerco di massimizzare al meglio e di fare meglio che posso", le sue parole riportate da ESPN.

