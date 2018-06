NBA, James e Curry snobbano Trump

Continuano le frizioni tra i campioni americani e Trump. Come noto, il presidente degli Stati Uniti ha deciso di non invitare i Philadelphia Eagles, campioni NFL, alla Casa Bianca. Una scelta che non ha sorpreso le alte sfere NBA

"Non sono sorpreso, è tipico di Trump. So che nessuno di noi vorrà l'invito alla Casa Bianca, indipendentemente da chi vincerà la serie", le parole di James prima di gara 3 (2-0 per Golden State al momento). Curry ha concordato con le dichiarazioni di James.

SPORTAL.IT | 06-06-2018 07:20