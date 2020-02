NBA, James e Davis oscurano i Suns

Tante le gare di regular season NBA disputate nella notte. I LA Lekers superano Phoenix 125-100 (25 punti di Davis, 17 di James). Per i gialloviola, 40esima vittoria stagionale (12 sconfitte). Bene Milwaukee: 123-111 ai danni di Sacramento (out Antetokounmpo).

Charlotte supera Detroit (87-76) mentre Brooklyn piega Indiana (106-105). Atlanta cade con Orlando (125-126). Toronto non ha problemi con Minnesota (137-126). Cade Dallas (123-119 per Utah) mentre Denver piega San Antonio 127-120 (zero punti per Belinelli). Infine Miami vince contro Golden State (113-101).

SPORTAL.IT | 11-02-2020 07:37