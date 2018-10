Primo sorriso, in pre-season, per LeBron James. Il Re è stato protagonista della vittoria dei suoi LA Lakers ai danni dei Sacramento Kings. I gialloviola si sono imposti 128-123, con 18 punti dell'ex Cavs e Heat (in 16' di gioco).

Ottima prova del compagno di squadra Ingram (31 punti e 10 rimbalzi). Cade, invece, Houston, superata da Indiana (110-100). Protagonista Oladipo con 24 punti. Per l'asso dei Rockets Harden, 17 punti ma con un non eccelso 5/14 al tiro.

SPORTAL.IT | 05-10-2018 07:30